Coronavirus, l’animatore è positivo: tutti i bambini in isolamento (Di martedì 7 luglio 2020) Un animatore di un centro estivo di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, è risultato positivo al Coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza e tutti i bambini e i ragazzi che erano entrati in contatto con lui sono stati messi in isolamento. Animatore del Grest positivo al Coronavirus: bambini in isolamento Il provvedimento è stato preso per precauzione in attesa di sottoporli a tampone, ma al momento starebbero tutti bene. Anche l'animatore positivo al covid-19 sta bene e non ha nessun sintomo. Non si era nemmeno accorto di aver contratto il virus. Lo ha scoperto perché, dovendo affrontare un intervento chirurgico, è stato sottoposto al tampone in ospedale. I ragazzi stanno tutti bene, attivati i protocolli di sicurezza L’Ats ha reso noto di aver attivato subito le procedure di controllo. Le attività del ... Leggi su howtodofor

