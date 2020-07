Asia Argento, l’attrice ringrazia la D’Urso “definita prostituta in un mondo di porci” (Di martedì 7 luglio 2020) Asia Argento, grazie alla tv e la D’Ursi è riuscita a riprendersi lentamente Asia Argento è sempre al centro delle critiche e del gossip, soprattutto a causa del suo passato che ha a che fare con violenze e scandali. Il riferimento va alla storia di Jimmy Bennett e l’accusa da parte del ragazzo di violenza. Qualcosa di incredibile ed assurdo; a causa di tutto questo la donna venne allontanata da XFactor. Le venne tolto il posto che si era guadagnata con il sudore della sua fronte. Il fatto di essere stata esclusa per una storia che lei nega assolutamente la fa stare tanto male. Adesso si è ripresa piano piano e questo lo deve anche e soprattutto a Barbara D’Urso che le ha dato l’opportunità di andare oltre difendendola in molte occasioni dopo che hanno puntato il dito contro di lei senza alcun timore di ferirla. Asia Argento tra alti e ... Leggi su kontrokultura

