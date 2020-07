Achille Lauro, la confessione: “Prima dormivo per terra, ora scelgo con chi passare la notte…” (Di martedì 7 luglio 2020) Achille Lauro e i suoi nuovi progetti Da qualche giorno nelle varie radio italiane non si fa altro che sentire ‘Bam Bam Twist’. Il brano in questione è il nuovo singolo di Achille Lauro che si candida ad essere uno dei tormentoni estivi di quest’anno. Nel videoclip del canzone in questione ci sono due protagonisti speciali, ovvero l’attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra. I due coniugi si esibiscono nel famoso ballo della scena del film ‘Pulp Fiction’, sostituendosi a John Travolta e Uma Thurman. Il cantante che lo scorso febbraio ha lasciato di stucco il pubblico del Festival di Sanremo per i suoi cambi di look, al momento è all’apice della carriera e ovviamente non nasconde la sua grande soddisfazione. Ad esempio, di recente Laura ha scritto un post su Twitter annunciando due nuovi progetti musicali. “Ho ... Leggi su kontrokultura

