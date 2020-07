66° TAORMINA FILMFEST: A VITTORIO STORARO IL CARIDDI D’ORO ALLA CARRIERA (Di martedì 7 luglio 2020) Il 66° TAORMINA FILMFEST festeggia i 50 anni di attività del grande autore della fotografia tre volte Premio Oscar È trascorso quasi un ventennio dal 2001, quando una suggestiva eruzione dell’Etna ha accompagnato la proiezione al Teatro Antico dell’anteprima di Apocalypse Now Redux, presentata al pubblico festivaliero dal suo straordinario Autore della Fotografia. E dopo il debutto italiano di A Rose in Winter di Joshua Sinclair ALLA 65ª edizione, il festival diretto da Leo Gullotta con la Selezione diretta da Francesco Calogero – prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione TAORMINA Arte Sicilia – è lieto di festeggiare gli ottant’anni di VITTORIO STORARO e i primi cinquant’anni di attività del Maestro che per venticinque ha ... Leggi su laprimapagina

