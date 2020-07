«Warrior nun», le suore ninja di Netflix hanno già una stagione 2 ed è stupendo (Di lunedì 6 luglio 2020) Quanti di voi hanno visto affacciarsi in top 10 Warrior Nun e si sono domandati cosa fosse? Perché di questo adattamento tv di un fumetto fantasy si era parlato davvero poco e a prima vista risulta molto facile archiviarlo come una cosa per ragazzi (tanto più che non è VM 16) . L'ho fatto anch'io e poi ho preso a guardarlo (voracemente) puntata dietro puntata, anche se ognuna dura 50 minuti, rapita dal suo team di suore ninja (vestite del look più cattivo che si sia visto in tv quest'anno). La forza dello show sta più nella premessa che nello svolgimento, però, non puoi fare a meno di seguirlo dall'inizio alla fine. L'incipit ci porta in una chiesa, nel cui cripta è stato portato il cadavere di una ragazza "perduta" morta in un orfanotrofio. Pochi secondi dopo il suo arrivo fanno irruzione delle misteriose suore ... Leggi su gqitalia

