Una bimba di 9 anni è stata uccisa da un'auto pirata nel bresciano (Di lunedì 6 luglio 2020) E' morta la bambina di nove anni travolta alle 23 da un'auto pirata mentre attraversava la strada con la madre di 32 anni a Bagnolo Mella (Brescia). La bambina di origini indiane stava attraversando la strada insieme alla madre quando è stata investita dall'auto il cui conducente si è poi dato alla fuga. La madre è ricoverata per la frattura del bacino e delle gambe, mentre è stato inutile il trasporto della piccola agli Spedali Civili di Brescia. Gli agenti di Polizia Stradale stanno cercando indizi utili che possano portare ad identificare l'automobilista pirata. La caccia al pirata della strada è proseguita tutta la notte senza esito: testimoni hanno parlato di un suv grigio che ora viene cercato in tutta la provincia. La piccola travolta dal veicolo stava attraversando la strada sulle strisce con la madre - ora ricoverata in ... Leggi su agi

