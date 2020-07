Taylor Swift candidata Presidente Usa con Kanye West? Il sogno folle dei fan (Di lunedì 6 luglio 2020) Taylor Swift candidata Presidente Usa? Dopo che Kanye West ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni, il web ha iniziato a fantasticare sulla possibilità di un possibile candidato all'opposizione. Chi altri poteva essere, se non Taylor Swift? La notizia della candidatura di West circola da poche ore ma già la possibilità di Kim Kardashian alla Casa Bianca ha mandato in corto circuito il web, che mette in campo la prima delle tante ipotesi da proporre alle prossime elezioni. I termini della candidatura di Kanye West non sono ancora noti, anche se i tempi sembrano troppo stretti per poter pensare a una corsa alla Casa Bianca che possa dirsi concreta. Il rapper potrebbe presentarsi sotto il vessillo di un partito indipendente per il quale dovrebbe raccogliere un certo numero di firme. I termini di presentazione sono scaduti in molti Stati, ma ... Leggi su optimagazine

