Sconcerti: 148 i rigori fischiati finora, la credibilità del calcio ne esce a pezzi (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive dei rigori fischiati fin qui in Serie A: 148. E il campionato ancora non è finito. Troppi. Tanto da minare la credibilità del calcio. “Resta poi un enorme dilemma sul nuovo calcio, quello dei rigori. I numeri sono fuori controllo. A 8 giornate dalla fine ne sono stati fischiati 148. Un anno fa furono 122 in tutta la stagione. In Inghilterra, dove sono qualche giornata avanti a noi, un turno fa erano a 73 rigori. L’errore è grande e fa capire che siamo in una gestione del genere oroscopo. I rigori sono quasi doppi rispetto a 3 anni fa, rispetto a 30 anni fa, rispetto a un secolo fa. Questo porta a una domanda che giustifica qualunque dubbio sulla regolarità del gioco: che calcio abbiamo visto per cento anni se la macchina dice che l’uomo era troppo personale nelle sue decisioni, ma aggiunge che ... Leggi su ilnapolista

