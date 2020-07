Multa autovelox: annullarla diventa più semplice grazie alla Cassazione (Di lunedì 6 luglio 2020) Cosa accade se arriva una Multa per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox? La si può contestare se si è sicuri di non aver superato i limiti stabiliti dalla legge? E quali sono i dettagli che possono essere contestati? La strada più semplice appare quella di appellarsi alla mancata taratura annuale dell’apparecchio perchè in questo caso l’onere della prova non spetta all’automobilista. Se si contesta l’affidabilità dell’autovelox arrivare all’annullamento della Multa elevata diventa più facile grazie alla Corte di Cassazione. Con la sentenza numero 10464 del 3 giugno 2020, infatti, la Suprema Corte stabilisce che basta sollevare dubbi sull’eventuale taratura dell’autovelox per vedersi sollevare dall’onere della prova. Ma cerchiamo di capire meglio. Annullare multe ... Leggi su notizieora

