Morto Giuseppe Rizza | ex calciatore della Juventus | aveva 33 anni

L'ex calciatore della Juventus, Giuseppe Rizza, è Morto all'età di 33 anni per le conseguenze di un'emorragia cerebrale del 10 giugno scorso L'ex calciatore, di Juventus e Juve Stabia tra le altre, Giuseppe Rizza è Morto stamane all'età di soli 33 anni. Il ragazzo si era risvegliato dal coma pochi giorni fa dopo essere stato

