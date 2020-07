Louvre: prevista oggi la riapertura in sicurezza del museo (Di lunedì 6 luglio 2020) Louvre: prevista per oggi 6 luglio la riapertura. Dopo ben tre mesi e mezzo di chiusura del museo, alcune settimane fa è stata aperta una procedura per l’acquisto dei biglietti online, mediante il sito ufficiale. Dal 15 giugno, sul sito www.ticketLouvre.fr, i visitatori intenzionati a visitare il museo hanno acquistato i loro ticket online. Louvre: le misure adottate dal museo in termini di sicurezza La prenotazione online sembrerebbe un di più. Pare vi sia anche la possibilità di acquistare in loco i biglietti; tuttavia il Louvre consiglia l’acquisto online per evitare code ed assembramenti. Pare che un ingresso senza prenotazione online sia possibile solo se è rimasta invenduta parte dei biglietti messi in vendita online ( sono previsti 400 biglietti ogni mezz’ora). Non è la totalità delle sale espositive ad essere resa ... Leggi su notizieora

