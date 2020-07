Inter, Marotta: "Conte è molto arrabbiato, deve esserlo! Eriksen? Può dare molto di più" (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato una Intervista a Sky dopo la sconfitta di ieri subita contro il Bologna. Leggi su tuttonapoli

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - DiMarzio : Tra campo e mercato, dall'umore di Conte al momento di Lautaro: #Inter, parla Marotta - SkySport : Inter, Marotta a Sky: 'Conte è molto arrabbiato. Lautaro ritrovi tranquillità' - Fraboys69 : RT @SStefano93: Il pugno duro (Icardi),la diplomazia (nelle dichiarazioni),i mezzi sorrisi (sul mercato),i tempi giusti (nelle interviste),… - tuttonapoli : Inter, Marotta: 'Conte è molto arrabbiato, deve esserlo! Eriksen? Può dare molto di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato una intervista a Sky dopo la sconfitta di ieri subita contro il Bologna. "Rimane la grande amarezza, la delusione di non avere guada ...MILANO. – C’è ancora ”grande amarezza e delusione” per la sconfitta. All’Inter il giorno dopo il ko contro il Bologna a San Siro, gli animi non si sono placati. Resta la rabbia di Antonio Conte, il r ...