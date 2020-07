Inter, l’infortunio di Barella preoccupa Conte: i risultati degli esami e i tempi di recupero (Di lunedì 6 luglio 2020) Scatta l’emergenza a centrocampo per l’Inter che, dopo Sensi, deve fare i conti con l’infortunio di Nicolò Barella. Francesco Pecoraro/Getty ImagesIl centrocampista nerazzurro si è fermato prima del match con il Bologna per un problema muscolare, rivelato oggi dall’Inter con un report medico: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana“. Certa l’assenza di Barella per le gare con Verona, Torino e Spal mentre è fattibile il recupero per il match con la Roma, in programma il 19 luglio.L'articolo Inter, ... Leggi su sportfair

