Inter, distrazione muscolare agli adduttori per Nicolò Barella: out per almeno una settimana (Di lunedì 6 luglio 2020) Ancora out Nicolò Barella. Dopo la nota social di ieri sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Si tratta di una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Salterà le prossime due partite di campionato e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Il comunicato dell'Inter MILANO - Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento... Leggi su 90min

