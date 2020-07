Incentivi per chi cambia auto (Di lunedì 6 luglio 2020) Incentivi auto, l'emendamento al decreto Rilancioauto, senza rottamazione incentivo dimezzatoauto, contributo rafforzato da qui a dicembreIncentivi auto, l'emendamento al decreto RilancioTorna su Arrivano fino a 3.500 euro gli Incentivi per chi acquista un'auto euro 6 e ne rottama uno vecchio. È stata la commissione Bilancio della Camera ad approvare un emendamento del Pd al decreto Rilancio, che stabilisce un bonus statale di 1.500 euro, se il venditore fa uno sconto di almeno altri 2.000 euro, per chi rottama un mezzo di almeno 10 anni di vita. Il testo è stato approvato dalla commissione Bilancio e lunedì arriverà 6 luglio in assemblea. La ratio è quella di smaltire le macchine rimaste invendute nel corso della chiusura per la pandemia. auto, senza rottamazione incentivo dimezz... Leggi su studiocataldi

