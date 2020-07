Il Covid-19 può provocare priapismo? Il curioso caso di un paziente francese (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglioSpeciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Su diversi media è stata riportata la vicenda di un paziente francese ricoverato in terapia intensiva per Covid-19 che mostrava una erezione durata per circa quattro ore, si parla quindi di un caso di priapismo. Purtroppo ancora oggi risulta ostico ai più spiegare le differenze tra i tipi di documentazione scientifica. Nei quotidiani che ne parlano si fa riferimento a uno «studio», ma in realtà si tratta di un case report. Approfondiremo meglio nel secondo paragrafo le principali differenze tra gli articoli scientifici e perché non possono essere chiamati tutti «studi». Non si tratta di spaccare il capello in quattro. Comprendere queste differenze è estremamente importante per non diffondere contenuti ... Leggi su open.online

