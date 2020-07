Gangs of London, su Sky Atlantic la Londra sottosopra della criminalità organizzata (Di lunedì 6 luglio 2020) Una skyline tra le più famose al mondo, quella di Londra, totalmente capovolta, vista dagli occhi di chi si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato ed ora ne sta pagando le conseguenze. Fin dai primissimi attimi (che potete vedere in alto) del primo episodio Gangs of London, la nuova serie tv in onda da questa sera, 6 luglio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, mette in chiaro le cose, offrendo in una scena il proprio manifesto che sarà fedelmente seguito durante tutta la stagione.La saga dei Finch (e di altre famiglie) ... Leggi su blogo

