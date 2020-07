Calabritto, droga nascosta negli slip: 20enne denunciato per spaccio (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Calabritto che hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ventenne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. La pattuglia era impegnata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei Carabinieri non passava inosservato l’atteggiamento sospetto assunto da un giovane fermato alla guida di un’auto: si procedeva dunque ... Leggi su anteprima24

