Barella, l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Inter, ufficiale l’esito degli esami di Nicolò Barella. Le condizioni del centrocampista italiano: il comunicato della società nerazzurra L’Inter ha ufficialmente comunicato l’esito degli esami strumentali di Nicolò Barella con un comunicato sui propri canali di informazione. Il centrocampista non ha preso parte al match contro il Bologna per un fastidio rimediato poco prima dell’inizio della partita. Precauzionalmente Conte ha deciso di non rischiarlo. Il comunicato dell’Inter: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima ... Leggi su zon

