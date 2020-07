Assassin's Creed Valhalla svelato in un lungo video gameplay leak (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella tarda serata di ieri Ubisoft è stata vittima di un gigantesco leak riguardante Assassin's Creed Valhalla, il nuovissimo capitolo della nota serie di punta della casa francese. Il leak ha permesso a tutti i fan di vedere da vicino una versione work in progress del progetto grazie a ben 30 minuti di video gameplay. Ubisoft ha ovviamente reagito cercando di eliminare i video spuntati in rete ma diversi reupload hanno praticamente reso impossibile la rimozione completa del filmato.Qui di seguito potete vedere uno dei vari video caricati da diversi canali e incentrati tutti sugli stessi 30 minuti che potrebbero essere, almeno in parte, protagonisti all'evento Ubisoft Forward del 12 luglio alle 21:00 ore italiane. Il filmato è molto interessante perché sottolinea una indubbia affinità con un gioco molto apprezzato degli ultimi anni, quel The Witcher 3 che sin ... Leggi su eurogamer

