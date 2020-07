Uomini e Donne oggi, Sammy e Giovanna vacanze separate: reazioni (Di domenica 5 luglio 2020) vacanze separate, per Giovanna e Sammy di Uomini e Donne. Se c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma, deve cambiare idea, visto che i due hanno deciso di prendere due strade diverse. Almeno per passare delle giornate di relax! Non hanno ancora spiegato come siano realmente andate le cose (e dovrebbero farlo per … L'articolo Uomini e Donne oggi, Sammy e Giovanna vacanze separate: reazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

