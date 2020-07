Stop ai cantieri critici. Ma Autostrade avvisa: “Disagi fino ad agosto” (Di domenica 5 luglio 2020) In Liguria traffico in miglioramento dopo i maxi-ingorghi Il Ministero ad Aspi: accelerate le ispezioni sulle gallerie Leggi su lastampa

Al suo posto, il CB6 realizzerà un ponte capace di resistere ai capricci del torrente e alle piene duecentennali dell’Ombrone. Fabio Bellacchi (Presidente CB6): "Lunedi 6 luglio la consegna dei lavori ...C’è anche la scuola nell’elenco di priorità inserite nel Piano nazionale di Riforma (il Pnr) che il Governo sta per varare per attuare il ‘Recovery plan’ italiano, da mettere a punto a settembre per a ...