Serie A, Zazzaroni: “Due squadre hanno fatto saltare accordo per anticipare orari partite” (Di domenica 5 luglio 2020) Sembra essersi concluso negativamente il tentativo di negoziato tra la Lega Serie A, l’Assocalciatori e i detentori dei diritti tv per anticipare gli orari dei match di campionato di un quarto d’ora o mezzora. E a svelare un interessante retroscena su quanto accaduto è il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che ha parlato espressamente di due squadre che hanno fatto saltare l’accordo che sembrava già raggiunto giovedì sera: “Giovedì sera lo spostamento di mezz’ora delle notturne – dalle 21.45 “spagnole” alle 21.15 – sembrava cosa fatta. Sembrava, già: all’improvviso due club hanno protestato, Dazn ha comunicato che non avrebbe dato l’ok prima dell’11 luglio per una questione di promo realizzati e costi sostenuti e la lega ha temuto di complicare ulteriormente i ... Leggi su sportface

Ivan Zazzaroni, è intervenuto durante il programma radiofonico "Deejay Football Club" in onda su Radio Deejay, e ha parlato di Christian Eriksen e del suo rendimento nell'Inter di Antonio Conte: "Erik ...

