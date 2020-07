Orlando Bloom, «eccitato» all’idea di diventare (di nuovo) papà (Di domenica 5 luglio 2020) La cortina di riserbo è caduta, e Orlando Bloom, a poche settimane dal parto di Katy Perry, ha voluto aprirsi sul significato che una nuova paternità porta con sé. «Sono eccitato», ha detto, «Quando un angelo arriva sulla Terra dà vita ad un momento magico, ed è così che io mi sento adesso», ha spiegato l’attore, ospite di Good Morning America. «Avete presente quei momenti di calma domestica, in cui si è soli con la propria famiglia e un bambino, e sta tutto lì, nell’essere presente, nel capire se c’è bisogno di un aiuto, cosa si possa fare per allevare una piccola vita in questo mondo», ha continuato Bloom, che con l’ex moglie, Miranda Kerr, ha avuto Flynn, oggi 8 anni. Leggi su vanityfair

