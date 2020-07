Nuovi focolai di coronavirus, allerta in 7 regioni (Di domenica 5 luglio 2020) Dal Veneto alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Lazio, passando per Piemonte e Friuli Venezia Giulia, i Nuovi contagi che spaventano il Paese. Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Il virus, seppur in modo limitato, continua a circolare ed è fondamentale intercettare e spegnere subito i focolai, mantenendo alta la guardia sui casi importati dall’estero”. La situazione in … L'articolo Nuovi focolai di coronavirus, allerta in 7 regioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - Corriere : Nuovi contagi: ecco la mappa dei focolai di coronavirus in Italia - fanpage : Spuntano nuovi preoccupanti focolai in Toscana e Veneto. Zaia e Rossi pronti a misure severissime - LorenzoZL74 : RT @f_smorgoni: +4 (quattro) positivi in Veneto rispetto a 3 Luglio. Su @SkyTG24 servizio fiume su pericolo nuovi focolai. Carissimi ope… - GCappellazz : RT @GiuseppeNava3: Stasera Italia, il virologo Fabrizio Pregliasco parla dei nuovi dati sul coronavirus: 'Attrezziamoci e organizziamoci su… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi focolai Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” Fanpage.it Coronavirus, bollettino 4 luglio: 241.419 casi in Italia, di cui 191.944 guariti e 34.854 morti

Sono 241.419 i casi accertati di Coronavirus in Italia (+235 rispetto a ieri), di cui 191.944 guariti (+477 ) e 34.854 morti (+21). Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, sabato 4 luglio, ...

Il virologo Crisanti: Tso per pazienti Covid e tracciamento per chi viene da Paesi a rischio. Focolai aumenteranno

Tso obbligatorio per chi ha il Coronavirus e rifiuta le cure e sorveglianza per chi rientra da Paesi a rischio, nella consapevolezza che non viviamo in una bolla, che il Covid circola e che i focolai ...

Sono 241.419 i casi accertati di Coronavirus in Italia (+235 rispetto a ieri), di cui 191.944 guariti (+477 ) e 34.854 morti (+21). Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, sabato 4 luglio, ...Tso obbligatorio per chi ha il Coronavirus e rifiuta le cure e sorveglianza per chi rientra da Paesi a rischio, nella consapevolezza che non viviamo in una bolla, che il Covid circola e che i focolai ...