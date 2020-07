Levante-Real Sociedad: formazioni ufficiali, quote, pronostici. I baschi hanno spezzato il sortilegio (Di domenica 5 luglio 2020) E’ finalmente arrivata la prima vittoria da quando si è ripreso a giocare, per la Real Sociedad: con fatica ma anche con merito, i Txuri-urdin hanno sconfitto in rimonta l’Espanyol, risultato di cui avevano estremo bisogno. Coinvolti a pieno titolo nella lotta per l’Europa League, i baschi non possono fermarsi e devono cercare un risultato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Levante-Real Sociedad: formazioni ufficiali, quote, pronostici. I baschi hanno - blab_live : #LaLiga, #LevanteRealSociedad @LevanteUD @RealSociedad i baschi cercano il blitz. Probabili formazioni, #pronostico… - Deepnightpress : Raddoppio Spain #LaLiga 06-07-20: Levante-Real Sociedad e Siviglia- Eibar #bettingtips - Deepnightpress : Raddoppio Spain La Liga 06-07-20: Levante-Real Sociedad e Siviglia- Eibar - infobetting : Levante-Real Sociedad: formazioni, quote, pronostici. I baschi hanno spezzato il -