La Dedica Pino Rinaldi racconta il nuovo programma su Rai 3 dal 13 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Ha per titolo La Dedica il nuovo programma di Rai 3 ideato e condotto da Pino Rinaldi in access prime time. Giornalista, documentarista, inviato e conduttore televisivo, Rinaldi ha determinato il successo di Chi l’ha visto? al punto da esserne considerato il padre televisivo. E si è occupato di casi molto seguiti dai media. Ha gestito, inoltre, trasmissioni come Commissari – sulle tracce del male ed una indimenticabile edizione di Vertigo, sempre su Rai 3.Un programma che ha anticipato, nei contenuti, i tempi del piccolo schermo. Abbiamo incontrato Pino Rinaldi che racconta la genesi e il significato di La Dedica. appuntamento televisivo differente da quelli del passato. Ecco l’intervista rilasciata a maridacaterini.it Qual è la genesi di un programma così singolare per Rai 3? L’obiettivo è realizzare un viaggio musicale in 15 puntate, ... Leggi su maridacaterini

