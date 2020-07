Justine Mattera piegata in avanti mostra il lato B: «Che primo piano, fosse stato in attività Tinto Brass…» (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo qualche giorno di stop, di assenza dai social, Justine Mattera torna ad incantare i fan con uno scatto da infarto. È un ritratto che mostra la showgirl, conduttrice e cantante newyorkese, di schiena con addosso un body rosso e bianco fantasia. In primo piano il lato B favoloso e la semplice didascalia: «Ciao da Alassio». Nulla è affidato all’immaginazione la 49enne americana, che vive da noi dal 1994, è tornata ad eccitare i suoi affezionati ammiratori. Una foto da censura, da sentirsi male. E i follower di tutta risposta hanno preso a lasciare in calce all’immagine libidinosa commenti parecchio coloriti. Insomma battute all’altezza dello scatto audace… leggi anche l’articolo —> Alessia Macari stratosferica, bagno hot in piscina: «Ammazza… Che bombe la Ciociara» Justine Mattera ... Leggi su urbanpost

