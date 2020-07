Formula 1 – Leclerc non si inginocchia: “contano i comportamenti nella vita quotidiana, non i gesti formali” (Di domenica 5 luglio 2020) Attraverso un post pubblicato su Twitter, Charles Leclerc ha spiegato che non si inginocchierà in Austria per appoggiare il movimento ‘Black Lives Matter‘. Il pilota Ferrari ha spiegato di preferire i gesti della vita quotidiano alle proteste unicamente simboliche: “credo che ciò che conta siano fatti e comportamenti nella nostra vita quotidiana piuttosto che gesti formali che potrebbero essere considerati controversi in alcuni paesi. Non mi metterò in ginocchio, ma questo non significa affatto che sono meno impegnato di altri nella lotta contro il razzismo“.L'articolo Formula 1 – Leclerc non si inginocchia: “contano i comportamenti nella vita quotidiana, non i gesti formali” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Gazzetta_it : Leclerc: “Non mi inginocchio contro il razzismo, ma non sono meno impegnato” - SkySportF1 : Leclerc su Twitter: 'Non m'inginocchierò, contano i fatti nella lotta al razzismo' #SkyMotori #Formula1 #F1… - SkySportF1 : GP Austria: Leclerc e Sainz, piloti Ferrari nel 2021, scattano insieme in griglia #SkyMotori #Formula1 #F1… - ale95italy : RT @Gazzetta_it: Leclerc: “Non mi inginocchio contro il razzismo, ma non sono meno impegnato” - MattiaMauri : RT @Gazzetta_it: Leclerc: “Non mi inginocchio contro il razzismo, ma non sono meno impegnato” -