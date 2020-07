Formula 1 – La Ferrari accorcia i tempi, Binotto: “proveremo a portare miglioramenti dalla prossima settimana” (Di domenica 5 luglio 2020) La Ferrari ha forse ottenuto più di quanto si aspettasse. Il secondo posto di Charles Leclerc nel Gp d’Austria ha mascherato le difficoltà del weekend, ma i problemi restano ancora evidenti. Lo sa bene Mattia Binotto che, analizzando la gara ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato che potrebbero esserci nuovi miglioramenti già a partire dalla prossima gara in Austria e non da quella in Ungheria: “l’avevamo detto ad inizio weekend: saremo in difesa e dovremo massimizzare ogni chance. Il secondo posto è una bellissima sorpresa, dopo la qualifica di ieri nessuno se lo aspettava. Charles ha fatto una bellissima gara, ha saputo difendersi e fare dei sorpassi fantastici. Siamo contenti del secondo posto ma non ci scordiamo i problemi di prestazione avuti ieri. Vettel ingenuo nello scontro con Sainz? Un peccato per i punti pesti con Sebastian, ... Leggi su sportfair

