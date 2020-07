F1, GP Austria 2020: capolavoro di Leclerc, le reazioni dei social (Di domenica 5 luglio 2020) Un finale al cardiopalma per Charles Leclerc. Il pilota francese della Ferrari riesce ad agguantare il secondo posto dopo due sorpassi da campione su Norris prima e Perez poi e grazie alla penalizzazione di Lewis Hamilton. Ecco di seguito le reazioni social: NON CI POSSO CREDERE CHARLES Leclerc SECONDO NON CI POSSO CREDERE STO VOLANDO MA CHE CAZZ0 È SUCCESSO CHARLES TI AMO GRAZIE PER BATTERTI PER LA NOSTRA DIGNITÀ FERRARISTA#AustrianGP pic.twitter.com/m8DoLzDHo2 — Alessieska Pazzeska (@ASlash16) July 5, 2020 Oggi Leclerc m‘ha fatto venire giusto un paio di sincopi ♥️ Uau #AustrianGp — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 5, 2020 CHARLES Leclerc CI REGALA UN SECONDO POSTO IMMERITATISSIMO, NON TI MERITIAMO MANCO PER SBAGLIO MA SONO EGOISTA E RINGRAZIO IL CIELO PER AVERTI IN FERRARI #AustrianGP — ℒ. ... Leggi su sportface

