Crollo Inter | Ziliani attacca Conte | Mr 12 mln che s' è fatto pure comprare i giocatori

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato l'incredibile crollo casalingo dell'Inter contro il Bologna attaccando l'allenatore dei nerazzurri Antonio Conte: "L’incommensurabile bravura di Antonio Cont ...

L'Inter crolla a San Siro: Juve e Lazio ringraziano

MILANO - Un tonfo inatteso scuote il pomeriggio della Serie A, con l'Inter castigata in casa dal Bologna di Mihajlovic, capace di imporsi 2-1 in rimonta. Passati in vantaggio al 22' con Lukaku, gli uo ...

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato l'incredibile crollo casalingo dell'Inter contro il Bologna attaccando l'allenatore dei nerazzurri Antonio Conte: "L'incommensurabile bravura di Antonio Cont ...

MILANO - Un tonfo inatteso scuote il pomeriggio della Serie A, con l'Inter castigata in casa dal Bologna di Mihajlovic, capace di imporsi 2-1 in rimonta. Passati in vantaggio al 22' con Lukaku, gli uo ...