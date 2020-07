Coronavirus: 7 morti in un giorno, 6 in Lombardia 1 in Emilia (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone a causa del Coronavirus, un dato più alto soltanto ai 6 registrati il 29 giugno scorso. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna. Migliora anche il dato sui contagi che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200, fermandosi a 192. Da contraltare il fatto che, per la prima volta dal raggiungimento del picco, crescono gli attualmente positivi (+21). In salita anche i ricoveri (+5) e le terapie intensive (+3). Sale a 34.854 il numero delle persone decedute col Coronavirus (ieri erano 34.861). Il totale dei positivi è 241611, ieri 241419. In Lombardia, le vittime dell'infezione sono 16.691 (ieri 16.697), mentre i positivi salgono a 94.416 (ieri 94.318); in Piemonte si contano 4102 morti, nessun decesso nelle ultime 24 ora, la cifra dei ... Leggi su agi

