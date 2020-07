Cerignola, donna uccisa a colpi di pistola nel suo appartamento: fermato il marito (Di domenica 5 luglio 2020) La vittima aveva 41 anni. Le indagini della polizia hanno subito fatto stringere il cerchio intorno all'uomo, che si era rifugiato a casa del padre Leggi su repubblica

Cerignola, 5 luglio 2020. Omicidio questo pomeriggio a Cerignola. Una donna di 41 anni, Nunzia C., è stata uccisa a colpi di pistola in via Fabriano. Indagini in corso degli agenti di polizia “che si ...

