Capello e l’aneddoto delle vespe e Buffon | «Si rifiutò di giocare»

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha svelato un retroscena su Gianluigi Buffon. Ospite negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha raccontato un retroscena relativo a Gianluigi Buffon, fresco di record in Serie A. Una confessione sulla fobia per le api del portiere della Juventus. Queste le dichiarazioni dell'allenatore riprese da Goal. Buffon – «Con Gigi mai avuto diverbi. Unica cosa quella delle vespe. Riscaldamento: vede api dietro una porta e si rifiuta di giocare, ha la fobia. 'Ok, metto il secondo'. Dopo 5 minuti torna: 'No no, gioco io'».

