Assedio a Conte (Di domenica 5 luglio 2020) E’ un Assedio. Il Pd continua a martellare senza sosta (quando non è impegnato a martellarsi da solo), imprenditori e sindacati si uniscono nel criticare la lentezza, il Movimento 5 stelle è sull’orlo di una crisi di nervi per le posizioni filo-Dem assunte nell’ultima settimana, il voto, o il rinvio del voto, sul Mes incombe, la girandola di incontri tra i leader europei segnerà la strada del Recovery fund, c’è da aprire il tavolo sulla riforma fiscale. Per Giuseppe Conte inizia una settimana complicatissima, e il terreno su cui si dovrà muovere è assai accidentato. Il ballo inizia lunedì sera, perché Palazzo Chigi è convinto di poter chiudere il decreto Semplificazioni non oltre quella deadline. Nel Consiglio dei ministri è atteso anche il Piano nazionale di riforma, il documento programmatico ... Leggi su huffingtonpost

Più importante dell’incontro apparentemente chiarificatore e distensivo avvenuto fra il presidente del Consiglio, preoccupato del crescente malumore di Zingaretti, e lo stesso Zingaretti, sempre più i ...

Il governo osserva, con impotenza colpevole, al disfacimento del comparto turistico. Anzi, l’azione del premier Conte e del ministro Lamorgese è in patente contraddizione con gli stimoli necessari a r ...

