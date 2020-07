Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 17:30 (Di sabato 4 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE PER INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E CAMPO DI CARNE IN LOCALITA’ TORRE SAN LORENZO. LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SOPPRESSE LE CORSE DELLA TRATTA URBANA DA FLAMINIO DELLE ORE 17:20/18,30 E DA MONTEBELLO DELLE 17:50/19:00. PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI ... Leggi su romadailynews

