TUTTOSPORT – Napoli, Lorenzo Insigne potrebbe lasciare spazio a Hirving Lozano contro la Roma (Di sabato 4 luglio 2020) La prima pagina del quotidiano piemontese TUTTOSPORT apre oggi con il titolo. “Mai più derby a porte chiuse“. Alle 17:15 Juve-Toro, esclusiva con il Presidente federale Gravina: “Tifosi negli stadi, noi siamo pronti. Dal Covid ai nuovi progetti, vi spiego tutto“. In taglio alto spazio anche al mercato: “Dzeko-Emerson. Juve-Inter, che botti!” Il duello di mercato si allarga: in ballo anche il bomber e l’esterno. Per quanto riguarda il Napoli, invece, sembra che domani sera, contro la Roma, Lorenzo Insigne potrebbe inizialmente restare fuori dalla formazione titolare. Secondo Raffaele Auriemma, in questo modo Gennaro Gattuso potrebbe permettere a Hirving Lozano di giocare una gara dal primo minuto, la seconda da quando c’è lui dopo quella di Coppa Italia col Perugia. Il messicano è stato l’unico a Bergamo che ha ... Leggi su calciomercato.napoli

CalcioPillole : #Calciomercato Secondo @tuttosport, per #Milik il Napoli avrebbe rifiutato dalla Juventus Pellegrini o Romero com… - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Milik-Juventus, ecco le due offerte già rifiutate dal Napoli #calciomercato #featured… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TUTTOSPORT - Napoli, contro la Roma può giocare titolare Lozano, Gattuso vuole gratificarlo con un utilizzo maggiore h… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: TUTTOSPORT - Napoli, contro la Roma può giocare titolare Lozano, Gattuso vuole gratificarlo con un utilizzo maggiore h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, contro la Roma può giocare titolare Lozano, Gattuso vuole gratificarlo con un utilizzo maggiore ht… -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT Napoli Napoli, Gattuso: "Troppe chiacchiere, l'Atalanta non ha tirato" Tuttosport Napoli, Gattuso contro la Roma non convoca Ospina e Allan

NAPOLI - Domani sera al San Paolo arriva la Roma, e l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri. Assenti il portiere David Ospina, infortunatosi contro l'Atalant ...

TUTTOSPORT – Napoli, Lorenzo Insigne potrebbe lasciare spazio a Hirving Lozano contro la Roma

La prima pagina del quotidiano piemontese Tuttosport apre oggi con il titolo. “Mai più derby a porte chiuse“. Alle 17:15 Juve-Toro, esclusiva con il Presidente federale Gravina: “Tifosi negli stadi, n ...

NAPOLI - Domani sera al San Paolo arriva la Roma, e l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri. Assenti il portiere David Ospina, infortunatosi contro l'Atalant ...La prima pagina del quotidiano piemontese Tuttosport apre oggi con il titolo. “Mai più derby a porte chiuse“. Alle 17:15 Juve-Toro, esclusiva con il Presidente federale Gravina: “Tifosi negli stadi, n ...