Turista austriaca positiva al Covid al rientro da una vacanza a Jesolo (Di sabato 4 luglio 2020) Una Turista austriaca è rientrata in patria dopo una vacanza a Jesolo (Venezia) risultando positiva al Covid-19. La donna, in vacanza per soli cinque giorni con marito e figlio di 12 anni, è stata in Italia dal 26 al 30 giugno, ma al rientro a casa è risultata positiva al tampone. La sanità austriaca e quella italiana sono in contatto perché non è escluso che la donna sia giunta nel veneziano già ammalata ma senza sintomi.Controlli sono già stati fatti nell’albergo dove erano ospiti e non sarebbero state riscontrate anomalie. “Gli imprenditori sono ligi a seguire tutti i protocolli - afferma il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio -; una vicenda per la quale non deve essere fatto alcun allarmismo.Da una parte, perché non è escluso che la donna avesse già contratto ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Turista austriaca Turista austriaca positiva al Covid dopo una vacanza a Jesolo: in hotel tutti negativi Il Gazzettino le vacanze a Jesolo

Una turista austriaca è rientrata in patria dopo una vacanza a Jesolo risultando positiva al Covid-19. La donna, in vacanza per soli cinque giorni con marito e figlio di 12 anni, è stata in Italia dal ...

Positiva dopo attraversata Alpi

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Una turista tedesca, dopo aver attraversato a piedi le Alpi da Oberstdorf a Merano in compagnia di un'amica, è risultata positiva al coronavirus. Le autorità tedesche hanno ...

Una turista austriaca è rientrata in patria dopo una vacanza a Jesolo risultando positiva al Covid-19. La donna, in vacanza per soli cinque giorni con marito e figlio di 12 anni, è stata in Italia dal ...(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Una turista tedesca, dopo aver attraversato a piedi le Alpi da Oberstdorf a Merano in compagnia di un'amica, è risultata positiva al coronavirus. Le autorità tedesche hanno ...