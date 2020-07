Samantha Smith ha il cancro: Mary Winchester di Supernatural dovrà affrontare un difficile intervento (Di sabato 4 luglio 2020) Samantha Smith ha il cancro. È la seconda volta che la dolce Mary Winchester di Supernatural ha a che fare con il mostro ma sembra proprio che questa volta le cose abbiano preso una piega più violenta e difficile da affrontare. L'attrice che abbiamo conosciuto nel pilot della serie ormai 15 anni fa nei panni della madre dei due fratelli Winchester, protagonisti di Supernatural, ha condiviso la notizia sul cancro con i suoi fan sui social media, dicendo: “Mi è stato appena diagnosticato un cancro al seno. (Per la seconda volta, ma questa è un'altra storia)".Il suo racconto poi continua spiegando ai suoi fan che questa volta le cose sono diverse e che dovrà subire un difficile intervento ma poi ci scherza sopra etichettando tutto questo come la sua prognosi: “Quindi avrò una doppia mastectomia tra un paio di settimane, il che va ... Leggi su optimagazine

