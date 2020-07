Roma, Pallotta conferma Fonseca: «Lui va bene» (Di sabato 4 luglio 2020) James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa Dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Udinese, la panchina di Paulo Fonseca ha cominciato a traballare. A confermare l’allenatore in giallorosso, però, è stato proprio James Pallotta. Il presidente della Roma, parlando ai microfoni di Roma Data, ha dichiarato, riferendosi a Fonseca: «Lui va bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

