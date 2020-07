Milano, la denuncia di Morelli (Lega): «Assembramento di ratti in centro. Questa sarebbe la ripartenza di Sala?» – Il video (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta «Mentre l’amministrazione dorme, il centro di Milano è infestato dai topi. Questa la situazione in zona Garibaldi, in un parco pubblico frequentato anche da bambini». È Questa la denuncia lanciata dal deputato della Lega Alessandro Morelli sulla sua pagina Facebook . Il leghista usa il video per criticare l’amministrazione comunale.Le immagini mostrano mostra alcuni topi aggirarsi per un parco della moderna zona Garibaldi dove sorge – tra le altre cose – anche il noto “bosco verticale”. In particolare, tirando in ballo le disposizioni igieniche per prevenire la diffusione del contagi da Coronavirus Morelli ha detto: «Parliamo di norme sanitarie e divieti mentre Sala non fa nemmeno una derattizzazione. Questa sarebbe la ripartenza di Milano?». Leggi ... Leggi su open.online

