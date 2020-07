Meteo Roma. Sabato in peggioramento con rovesci (Di sabato 4 luglio 2020) Il Meteo a Roma e le temperature Meteo Roma. Le condizioni Meteorologiche si presenteranno in peggioramento su tutte le regioni centrali come visibile in figura. Il maltempo interesserà principalmente le zone interne del centro con rovesci e temporali a macchia di leopardo che tenderanno ad esaurirsi con l’arrivo della sera. Venti: moderati/forti dai quadranti settentrionali. Temperature: in generale diminuzione. Attendibilità previsione: 65% Meteo Roma A Roma oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, sono previsti 14.2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.7°C, la minima di 23.5°C, lo zero termico si attesterà a 3770m. I venti saranno al mattino assenti e ... Leggi su romadailynews

