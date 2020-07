Lo specchio della vendetta, su Raidue ecco due famiglie una contro l'altra (Di sabato 4 luglio 2020) E' un vero e proprio incubo, quello che si appresta a vivere la famiglia protagonista del film-tv Lo specchio della vendetta, in onda questa sera, 4 luglio 2020, alle 21:45 su Raidue. Un incubo che ha a che fare con una delle paure più grandi di ciascuno di noi, ovvero ritrovarsi degli estranei con cattive intenzioni in casa.Lo specchio della vendetta, la trama Protagonisti sono Lisa Styles (Kelly Packard), suo marito Brian (Madison Dirks) e la loro figlia April (Elise Luthman). I tre, di ritorno da una vacanza, scoprono che la porta di casa è aperta. Poco dopo hanno la conferma di ciò che temevano, ovvero che dei ladri si sono intrufolati in casa loro.Lo specchio della vendetta, su Raidue ecco due famiglie una contro l'altra pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2020 17:26. Leggi su blogo

