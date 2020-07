Linea Blu – Nona puntata del 4 luglio 2020 – La memoria del mare. (Di sabato 4 luglio 2020) Nono appuntamento con Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, tornato con la 26° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu Nona … L'articolo Linea Blu – Nona puntata del 4 luglio 2020 – La memoria del mare. Leggi su unduetre

Ultime Notizie dalla rete : Linea Blu

Giornale del Cilento

«In riferimento a quanto espresso in una nota dal Consorzio Turistico Cilento di Qualità e dal Distretto Turistico Cilento Blu in risposta alla constatazione dell’assegnazione di troppe fermate effett ...La Ford Puma è già un successo, la sua linea convince, e i contenuti sono quelli richiesti dalla clientela di questo genere di auto in questo determinato momento storico. Il B-SUV dell’Ovale Blu però ...