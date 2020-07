Lazio-Milan, infortunio Calhanoglu: problema al polpaccio (Di sabato 4 luglio 2020) Si ferma Hakan Calhanoglu dopo una grande mezz’ora condita dal gol del momentaneo 1-0 del Milan contro la Lazio all’Olimpico nella trentesima giornata di Serie A. Il trequartista turco ha chiesto il cambio dopo aver accusato un problema muscolare al polpaccio. Stefano Pioli è stato quindi costretto al 37′ a ricorrere ad una sostituzione forzata con Lucas Paquetà in cambio al posto dell’autore della rete dell’1-0. Leggi su sportface

