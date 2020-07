Il centrodestra unito scuote il governo. Salvini: mi fido di Berlusconi (Di sabato 4 luglio 2020) Un mare di vessilli tricolore, dovutamente distanziati: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega uniti nella contrarietà al governo. Tajani, Meloni e Salvini: i tre protagonisti delle opposizioni si alternano sul palco mentre la giornalista Maria Giovanna Maglie a fare da maestro di cerimonia. "Siamo tre partiti differenti, ma poi sappiamo fare sintesi - dice il vicepresidente - la maggioranza di governo sta ancora cercando i candidati per le Regionali, i nostri già fanno campagna elettorale". In effetti, la parola d'ordine è vincere le consultazioni del prossimo settembre, in modo da mostrare "la vera maggioranza che c'è in Italia", sottolinea Maglie. In effetti, a dar credito ai sondaggi, appare probabile che il centrodestra possa facilmente imporsi su 4-5 delle 7 Regioni che andranno al voto, se non più. Il pubblico di Piazza del Popolo è ... Leggi su iltempo

