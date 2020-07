Horizon Zero Dawn, c’è la data per l’uscita su PC: è vicinissima! (Di sabato 4 luglio 2020) La Guerrilla Games ha annunciato la data per l’uscita di Horizon Zero Dawn anche su PC. Grafica migliorata e contenuti aggiuntivi, ecco quando uscirà Dopo il grande successo ottenuto sulla Playstation 4 dopo l’uscita avvenuta nel 2017, Horizon Zero Dawn è pronto a sbarcare anche su PC. Già negli ultimi mesi erano iniziate a circolare voci di un possibile rilancio del videogioco a sfondo post-apocalittico sviluppato da Guerrilla Games, adesso c’è la data ufficiale. La Guerrilla Games ha infatti annunciato che Horizon Zero Dawn uscirà per PC il prossimo 7 agosto, per la gioia dei fan che attendevano solo la data. La versione per PC sarà fornita in bundle, assieme all’espansione Frozen Wilds ed altri contenuti aggiuntivi come alcuni cosmetici. Rispetto alla versione per console, quella per PC ... Leggi su bloglive

Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn, da PS4 a PC: il gioco è già il più venduto su Steam - Asgard_Hydra : Horizon Zero Dawn, i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC su Steam - julianocavila : qual o mene do horizon zero down barato - infoitscienza : Horizon Zero Dawn in arrivo su PC, ecco la data ufficiale - infoitscienza : Horizon Zero Dawn per PC: il logo modificato in vista di Forbidden West su PS5 -