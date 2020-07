Gloria Guida – Tutto su di lei – Età, marito e figli (Di sabato 4 luglio 2020) Gloria Guida è considerata ancora oggi una delle icone delle commedie all’italiana. L’attrice si è fatta conoscere negli anni Settanta e per molto tempo è stata considerata come la rivale di Edwige Fenech. Gloria Guida ha detto addio alle scene fin dal suo matrimonio. E così ha scelto di dire addio alla televisione e al cinema, anche se poi la sua agente l’ha convinta a partecipare a Tale e Quale Show e alla fiction Fratelli Benvenuti. Gloria Guida – Età, marito e figli Gloria Guida nasce il 19 novembre del ’55 a Merano, in una famiglia di origini emiliane. Fin da piccola si trasferisce a Casalecchio di Reno, poi inizia la sua carriera come cantante in un locale gestito dal padre. A soli 17 anni partecipa a Un disco per l’estate con il brano L’uomo alla donna non può dire no e in seguito pubblica un ... Leggi su giornal

zazoomblog : Gloria Guida oggi i rimpianti dell’attrice sulle sue commedie piccanti - #Gloria #Guida #rimpianti - giulioenrico : @doppita È estate. Pierino e varie gloria guida/ edwige fenech in seconda serata su rete4? - gloria_13h : RT @orchideaisalone: Il mio istruttore di guida ieri: 'Ma come cazzo ragioni, come minchia devo fare a farti capire le cosee' *mio padre c… -