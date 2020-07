Daredevil: i fan della serie Netflix organizzano una convention virtuale (Di sabato 4 luglio 2020) I fan di Daredevil organizzano una convention virtuale con il cast e la crew della serie Marvel prodotta da Netflix: 'vi aspetta un'agenda ricca di interviste e panel'. Dardevil tornerà sullo schermo... Del vostro pc. Un gruppo di fan ha organizzato una convention virtuale dedicata alla popolare serie tv Netflix, e tra i partecipanti vi saranno anche membri del cast e della crew dello show. Non solo Comic-Con @ Home e DC FanDome quest'estate, ma anche una convention virtuale tutta dedicata al Diavolo Rosso della Marvel, nello specifico quello interpretato da Charlie Cox nello show targato Netflix, Daredevil. Dietro l'iniziativa troviamo il gruppo di fan che ha dato vita al movimento #SaveDaredevil, come riporta anche Comicbook. "Preparatevi #FandomWithoutFear - sta per arrivare qualcosa di entusiasmante! Unitevi virtualmente a ... Leggi su movieplayer

